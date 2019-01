Allerta meteo per neve in regione

Nella giornata di mercoledì 30 gennaio un sistema perturbato interesserà la regione determinando fin dalle prime ore del giorno precipitazioni su settore occidentale a prevalente carattere nevoso. Le precipitazioni tenderanno ad estendersi nel corso della giornata verso la Romagna assumendo carattere nevoso a partire da quote collinari mentre, in pianura, assumeranno via via sempre più forma di acqua mista a neve o nevischio.

Complessivamente nella pianura si potranno registrare accumuli al suolo oscillanti tra i 5 e 12 cm; nella aree collinari intorno ai 20 cm e nelle aree di crinale sono previsti accumuli prossimi ai 30 cm. Accumuli al suolo poco significativi o comunque sotto soglia nella sottozona D1. Lungo la fascia costiera si avranno precipitazioni a carattere piovoso.