Ultimi giorni per inviare opere per il concorso di poesia del Circolo Albinetano

Si chiuderà il 31 gennaio per chiudere la scadenza per inviare i vostri componimenti e partecipare al 3° Concorso di poesia a tema libero indetto dal Circolo Albinetano.

Il concorso è aperto a tutti i residenti della nostra provincia. Le sezioni saranno tre: “Giovani” (dai 13 ai 18 anni compiuti entro il 30 dicembre 2018), “Adulti – dialetto” e “Adulti – lingua italiana”. Per quest’ultimo gruppo verranno premiati quattro componimenti, per gli altri soltanto i primi tre classificati.

Ogni autore potrà presentare al massimo due poesie, di cui una potrà essere in dialetto con traduzione obbligatoria in italiano. Le opere non dovranno superare i 50 versi, dovranno essere dattiloscritte e fotocopiate in duplice copia, di cui soltanto una firmata in originale (per i minori di 18 anni servirà la firma del genitore) e recante l’indicazione dell’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail dell’autore e la data di nascita.

Per partecipare occorrerà versare 5 euro per ciascun componimento sul conto postale 1040332833 intestato al presidente del Circolo Albinetano, Giuliano Barozzi, tramite bollettino postale.

Gli elaborati dovranno essere spediti all’organizzatore del concorso e socio del circolo Amos Bonacini (via Togliatti 10, 42020 Albinea – telefono 3483234495).

I testi di tutti i partecipanti saranno esaminati da una apposita commissione il cui giudizio sarà inappellabile. Le poesie vincitrici saranno lette da persone competenti nel corso della cerimonia di premiazione che avverrà ad aprile 2019. A tutti i poeti partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Chi fosse interessato al volume raccolta delle poesie del concorso 2019 dovrà aggiungere 10 euro a copia, utilizzando lo stesso bollettino postale. Il volume sarà consegnato il giorno della premiazione.