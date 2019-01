Teatro dialettale al Novecento di Cavriago

Giovedì 31 gennaio appuntamento a Cavriago per gli amanti della commedia dialettale. Alle 21 in sala Rossa, al cinema teatro Multisala Novecento di via del Cristo, va in scena “An dir mia che me a t’lo deda… la colana miracolosa” di Silvano Morini, con la Compagnia Teatro Nuovo di Scandiano.

Per due ore di risate assicurate sarà raccontata in dialetto reggiano la storia di Aspasia e Rosina, due cortigiane molto amiche e non più nel fiore degli anni, che decidono di trovarsi, uno per ciascuna, due ricchi e generosi amanti per racimolare i soldi che garantiranno loro una vecchiaia serena e dignitosa. Ma anche in un cuore non più giovane l’amore può giocare brutti e inattesi scherzi. Alla fine con qualche divertente complicazione, un po’ di fortuna e un bel “miracolo” le due riusciranno nella faticosa impresa?

Biglietti: interi 10 euro, ridotti 8,50 (meno di 14 anni, over 65). Info e prevendite: www.multisala900.it , 0522/372015.

Prossimi spettacoli di teatro dialettale in programma: il 14 febbraio sempre alle 21 ci sarà “Al doni? bisogna sol saveri tor so” di Luigi Carboni con la Compagnia I Fiaschi; il 21 febbraio arriverà una nuova produzione di e con Antonio Guidetti, Mauro Incerti, Andrea Zanni e Omar Rizzi; il 28 febbraio si conclude in bellezza con “L’era mei sa tuliven la curera”, regia di Fausto Iaccheri, con la Compagnia Buffone di Corte.