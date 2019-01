Sinisa Mihajlovic è il nuovo allenatore del Bologna

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Filippo Inzaghi, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con passione e professionalità. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali.

Il Bologna Fc 1909 rende noto inoltre di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Sinisa Mihajlovic, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2019 con opzione per la stagione 2019-20.

La carriera di Mihajlovic

Dopo 626 partite da professionista con 106 gol, Mihajlovic inizia da Bologna la sua carriera in panchina, subentrando ad Arrigoni nel novembre 2008 e lasciando l’incarico nell’aprile successivo, in favore di Papadopulo. Nella stagione dopo, alla guida del Catania di Pulvirenti da dicembre, conduce i rossazzurri ad una comoda salvezza, ottenendo il record di punti in A della formazione etnea (45 di cui 36 suoi in 23 partite) e la 13° posizione conclusiva. Il bel campionato in Sicilia gli vale l’occasione alla Fiorentina: resta in Toscana un anno e mezzo, collezionando un 9° posto e un successivo esonero dopo 10 giornate.

Nel maggio 2012 assume l’incarico di ct della Nazionale serba, di cui era stato giocatore simbolo per un decennio, lasciandola però per la chiamata in corsa della Sampdoria nell’autunno 2013: risolleva i blucerchiati portandoli alla salvezza, come antipasto di una grande stagione nel 2014-15, terminata al 7° posto dopo essersi mantenuti in zona Champions per buona parte del campionato.

Nominato allenatore dell’anno, firma per il Milan nel giugno 2015, guidando i rossoneri per 32 giornate con l’approdo alla finale di Coppa Italia; il suo 4-3-3 aggressivo porta i frutti sperati al Torino, con un grande girone di andata nel 2016-17 e poi un nono posto alla fine in cui comunque sono ben 71 i gol realizzati.

Meno fortunata la seconda avventura granata, interrotta al termine dell’andata un anno fa dopo 5 vittorie e 10 pareggi. Nominato in estate tecnico dello Sporting Lisbona, non ha però potuto iniziare l’attività perché sostituito pochi giorni dopo dal Presidente neo eletto.

Dal gennaio 2019 Sinisa Mihajlovic ritorna in Serie A ed è il nuovo allenatore del Bologna.

Conta 245 panchine in Serie A (82 vittorie, 92 pareggi, 71 sconfitte).