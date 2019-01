Severi (FI) in merito alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato a Sassuolo

“Prendiamo atto con delusione che la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, e sollecitato da un nostro ordine del giorno approvato dal Consiglio con l’esplicita richiesta che la riunione fosse estesa ai capigruppo consiliari, si è svolta in modalità ristretta alla sola presenza del sindaco e dei rappresentanti delle forze dell’ordine. Pur accettando la decisione, crediamo che fosse comunque opportuno, da parte del Sindaco, informarci della convocazione del Prefetto, e delle modalità con cui la riunione si sarebbe svolta”. Così la Capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Sassuolo, Claudia Severi in merito alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato a Sassuolo.

“Ora ci aspettiamo che il sindaco stesso relazioni in Consiglio Comunale nel merito dei dati diffusi che se da un lato vedrebbero il dato delle denunce relative ai furti calare, vedrebbe contestualmente quello relativo allo specifico dei furti, delle rapine e delle aggressioni di strada, che tanto allarme sociale hanno generato e stanno generando in città, aumentare. Non a caso, nel momento nella giornata in cui la riunione del comitato era in corso, una tredicenne veniva aggredita e derubata del suo cellulare da un giovane 22 enne straniero in piazzale Tien An Men, poi fermato dai Carabinieri. Un allarme, quello legato alle aggressioni in strada, che insieme a quello che al di la dei dati delle denunce, rimane alto e preoccupante – conclude Severi – necessita ora di un confronto pubblico in consiglio comunale che ci piacerebbe vedesse anche un ampia partecipazione della città”.