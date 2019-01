Quattro incontri tematici allo Spazio Mamme di Soliera

Proseguono a Soliera, nell’ambito del progetto Focus 0-6, gli incontri tematici dello Spazio Mamme a sostegno della genitorialità. Aperto tutti i martedì mattina dalle 10 alle 12 presso il Centro Bambini e Famiglie “In Erba” di via Donatori di Sangue 45, il servizio si rivolge a tutte le neo mamme che hanno bambine e bambini da 0 a 12 mesi, offrendo uno spazio morbido attrezzato e accogliente in cui è possibile condividere la propria esperienza, ascoltare quella di altre donne, confrontarsi e fare rete tra mamme dello stesso territorio. L’ingresso al servizio è libero e gratuito.

Un incontro al mese è dedicato ad un argomento specifico in collaborazione con professionisti della salute e del benessere. Martedì 29 gennaio, alle 10, l’educatrice e consulente in allattamento Elena Mazelli parlerà di “Abc dell’allattamento. Tre mosse per cominciare bene e proseguire meglio”. Il 19 febbraio sarà Sonia Massidda ad affrontare il tema “Il distacco dal mio bambino: emozioni in gioco”. Il 19 marzo Emanuela Faglioni si focalizzerà su “L’inserimento al Nido: un passaggio importante”, mentre martedì 9 aprile il personale della Farmacia comunale di Soliera spiegherà come usare i pannolini lavabili, con benefici per l’ambiente, la salute e il risparmio delle famiglie. Ad aprile sarà inoltre attivato un percorso AIMI sul massaggio infantile.

Il progetto, curato dal Coordinamento Pedagogico dell’Unione Terre d’Argine, è gestito dalla Cooperativa Eortè che mette a disposizione una pedagogista che accoglie le mamme e si confronta con loro sui temi legati alle emozioni di questo delicato momento per la famiglia, all’accudimento, all’educazione. È anche possibile, per chi lo desidera, ricevere una consulenza alla pari in allattamento. Lo Spazio Mamme si connota dunque come un momento di incontro per scambiare esperienze e condividere emozioni legate all’essere mamma, un’occasione per approfondire temi che riguardano l’arrivo di un bambino in famiglia e conoscere meglio i servizi del territorio rivolti ai genitori con bambini piccoli.

Per ulteriori informazioni: 059.649712, coordinamento.pedagogico@terredargine.it