Pusher e intermediario denunciati a Reggio Emilia

I carabinieri di Reggio Emilia, al termine di un’attività investigativa antidroga, avviata a seguito della segnalazione della troupe televisiva del programma satirico “Striscia la Notizia”, che con l’inviato Brumotti stava svolgendo un inchiesta sul fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel quartiere Marconi antistante la stazione, hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 23enne e un 56enne di Reggio Emilia, ritenuti responsabili del reato di concorso in spaccio di stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, suffragato dalle immagini della troupe televisiva e dalla telecamera nascosta della trasmissione, il 23enne reggiano, agganciato nei pressi della stazione ferroviaria, alla richiesta di cocaina e non disponendo di tale tipologia di stupefacente, si è prestato per condurre il cliente in via Tiepolo, dove si è concretizzata la cessione di una dose di cocaina ad opera del 55enne a cui l’intermediario si è rivolto.

Nel corso dell’attività illecita, il 55enne, accortosi di essere inseguito e video ripreso dalla troupe televisiva, si è dato alla fuga gettando a terra lo stupefacente, successivamente recuperato dai carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto su richiesta al 112 da parte dell’inviato.

Le successive indagini svolte dai carabinieri reggiani, anche grazie alle riprese video effettuate nell’occasione, hanno consentito ai carabinieri di risalire agli odierni indagati, denunciati in stato di libertà alla Procura reggiana con l’accusa di concorso in spaccio di stupefacenti. La dose di cocaina, del peso di oltre un grammo, è stata sequestrata dai carabinieri.