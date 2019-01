Modena, rapinano una donna in via Fabrizi: arrestati due minorenni

I poliziotti della Squadra Volante hanno tratto in arresto due cittadini moldavi, di 15 e 17 anni, responsabili del reato di rapina in concorso.

Intorno alle ore 23 di ieri, un uomo di nazionalità tunisina ha segnalato di aver assistito ad un’aggressione in via Fabrizi da parte di due ragazzi, i quali avevano sorpreso alle spalle una donna, cingendole il collo, per poi scaraventarla a terra e sottrargli la borsa.

Il tunisino, in sella ad una bicicletta, mentre li seguiva a distanza senza perderli di vista, ha fornito tutte le indicazioni necessarie agli agenti per individuare e sorprendere i due giovani malfattori in via Savelli che, nascosti dietro un cassonetto dell’immondizia, erano intenti a dividersi il bottino. Alla vista della Polizia si sono dati invano a precipitosa fuga; raggiunti dagli operatori sono stati bloccati e accompagnati in Questura.

La donna soccorsa è stata affidata alle cure del personale del 118.

I due minorenni, uno dei quali censurato, dopo gli accertamenti di rito sono stati tradotti presso il carcere minorile di Bologna, come disposto dal Magistrato di turno.