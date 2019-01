La compagnia I Lucchettino in scena giovedì al teatro Marconi di Sasso Marconi

Giovedì 31 gennaio 2019 (ore 21.15) prosegue Ridere è una cosa seria, la stagione del teatro Guglielmo Marconi di Sasso Marconi (Piazza dei Martiri, 5), con la compagnia I Lucchettino che presentano Lucchettino Classic, di e con Luca Regina e Tino Fimiani. Lo spettacolo, già in stagione, viene anticipato in sostituzione dello spettacolo Bob – Best of Bassi di Leo Bassi a causa di un lutto dell’artista (lo spettacolo di Leo Bassi sarà in scena al teatro di Sasso Marconi il 13 marzo 2019). Ridere è una cosa seria a cura di Ca’ Rossa, promossa dal Comune di Sasso Marconi e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

I Lucchettino, noti anche per i successi televisivi di Zelig Circus e la collaborazione col grande trasformista Arturo Brachetti, presentano uno show esplosivo che si basa sui migliori sketch, le gag più esilaranti e gli effetti magici più deliranti proposti in 20 anni di attività. Uno show di visual comedy in continuo divenire, una performance comica, magica e coinvolgente adatta a tutta la famiglia. L’eccentrica coppia della comicità italiana formata da Luca Regina e Tino Fimiani trae le sue radici nella tradizione clownesca, nel mondo del circo e nella commedia dell’arte e si rifanno alla scuola dei clown non parlati come Jacques Tati, Mr Bean e Jango Edwards.

Per info: tel 051843566 sito: www.comune.sassomarconi.bologna.it