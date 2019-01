Il sindaco di Lampedusa a Palazzo d’Accursio incontra il sindaco Merola

Il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello è venuto oggi a Bologna per una serie di incontri ed è stato ricevuto a Palazzo d’Accursio dal sindaco Virginio Merola. “Vogliamo far incontrare le nostre due città – hanno detto i due sindaci – difendendo l’importanza della memoria e valorizzando le esperienze che ci accomunano per affrontare in modo consapevole temi come quelli delle migrazioni e dei diritti umani”.

Il comune di Lampedusa e Linosa è capofila del progetto europeo “Snapshots from the borders”, portato avanti con la collaborazione dell’associazione bolognese Africa e Mediterraneo.

I due sindaci hanno gettato le basi per future collaborazioni anche nel campo dei progetti europei.