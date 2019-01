Castelfranco: dalla partecipazione alla nascita dei nuovi servizi scolastico-educativi

Dall’attività di ricerca, che ha coinvolto centinaia di famiglie castelfranchesi, è nato l’obiettivo di rimodulare le politiche socio-educative e ripensare ai modelli organizzativi dei servizi di competenza del Comune. Grazie anche ai suggerimenti e alle proposte della cittadinanza, a partire dall’anno in corso prenderanno il via nuovi servizi, pensati su misura per rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio.

Un nuovo spazio educativo ha l’obiettivo di rispondere in modo flessibile alle emergenti e articolate esigenze delle famiglie e dei loro bambini. Si rivolge alla fascia d’età 12/36 mesi, al mattino oppure al pomeriggio, con una possibilità di frequenza variabile nell’arco della settimana; con tariffe differenziate a seconda delle possibilità economiche e quantificate in base alla frequenza. Sono previste inoltre aperture straordinarie nei periodi di Natale e Pasqua come servizio ludico/ricreativo offerto a tutti gli iscritti anche agli altri servizi del territorio. E’ attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle ore 18.30; sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Un nuovo “Spazio maternage rivolto ai bambini 3/12 mesi e alle loro famiglie: si pone come luogo privilegiato di ascolto dell’adulto e del bambino, un ambiente per parlare di sé senza la paura di essere giudicati, nel quale scambiarsi le proprie esperienze, dove poter approfondire la propria genitorialità con altri genitori e operatori esperti. Il servizio sarà collegato al “percorso nascita” attivato dal consultorio familiare dell’Azienda USL, in collaborazione con i servizi sociali dell’Unione Comuni del Sorbara. Funzionerà un pomeriggio a settimana e sarà rivolto ad un gruppo di 8 mamme/papà.

Attivazione di Laboratori costruttività, dove il genitore può sostare con il proprio bambino insieme ad altri bambini e genitori e alle educatrici/animatrici. Si tratta di uno spazio arredato non solo a misura di bambino, ma con un occhio di riguardo anche al genitore/accompagnatore, con l’intento di favorire la relazione adulto-bambino, ma anche la socializzazione tra coetanei e tra adulti. Tutto questo, attraverso l’organizzazione di laboratori pratici per i bambini, coinvolgendo attivamente anche gli adulti. I laboratori saranno proposti un pomeriggio a settimana con la partecipazione di un gruppo di 10 mamme/papà di bambini di età compresa tra 9 e 36 mesi.

Servizio di Consulenza educativa rivolto a genitori con bambini di età 9 mesi/5 anni. Sono previsti momenti di racconto e approfondimento su tematiche – come ad esempio – l’allattamento, il sonno, le autonomie, ecc.. I genitori saranno ascoltati, sostenuti e aiutati nell’affrontare preoccupazioni e incertezze che vivono quotidianamente e verrà darà loro l’opportunità di esprimere maggiormente le proprie risorse e competenze educative. Gli incontri saranno proposti un pomeriggio a settimana dal prossimo mese di marzo, ad un gruppo di circa 10 mamme/papà o caregiver.

“L’emergere di recenti bisogni sociali e le trasformazioni istituzionali degli ultimi anni hanno determinato nuovi scenari nell’ambito delle politiche per la prima infanzia, soprattutto riconducibili alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e alle mutate condizioni economiche delle famiglie L’impegno dell’Amministrazione è quello di continuare ad investire nei servizi per l’educazione e per il sistema integrato di istruzione 0/6 anni, fondamentale per la crescita positiva della persona, della sua famiglia e della comunità, in quanto è evidente l’importanza della dimensione educativa e dello sviluppo cognitivo relazionale nei primi anni di vita del bambino”, dichiara il Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione Maurizia Cocchi Bonora.