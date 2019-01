“Biblioteca inaccessibile”: la denuncia di Claudio Corrado sullo stato della biblioteca

Polemica sulla fruibilità della biblioteca tra Claudio Corrado, già assessore alla cultura e oggi consigliere del Gruppo Misto, e il vicesindaco Maria Savigni, che risponde alle rimostranze di Corrado spiegando come si facciano i conti « con una manutenzione difficile per la vetustà degli edifici».

Nel mirino di Corrado, tra l’altro, l’ascensore guasto: «Sassuolo non è una Città per tutti. I diversamente abili e non solo in Biblioteca ad esempio non ci possono andare. Tutti a casa. Chi deve fare questi lavori? Il Comune con quale parte operativa? SGP Con quali soldi? Con quelli ricevuti dalla Regione per questo tipo di cose ad esempio?», si chiede Corrado.

«L’ascensore, che è stato fermo per troppo tempo, è stato rimesso in funzione a novembre ma dopo le vacanze si è ribloccato. Tra domani e dopodomani – la risposta del Vicesindaco – la ditta interviene di nuovo, speriamo definitivamente».