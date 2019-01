Auto come ariete per furto in bar a Campegine

Poco prima delle tre di questa notte i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto sono intervenuti in via Amendola, a Campegine, curando un sopralluogo di furto all’interno del Bar Commercio. Sul posto gli operanti hanno avuto modo di accertare che ignoti ladri, utilizzando come ariete un’auto, avevano sfondato la vetrata del bar introducendosi all’interno per asportare, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, una macchina cambia monete. Tra quanto cagionato per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta, il danno è in corso di esatta stima.

Sulla vicenda i carabinieri della Stazione di Castelnovo Sotto hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.