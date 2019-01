Viaggio di due giorni alla scoperta delle Marche

L’Associazione Culturale FORUM U.T.E. di Sassuolo ricorda che sono aperte le prenotazioni per il viaggio di due giorni (sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019) alla scoperta delle Marche (Servigliano – Macerata – Fermo – Fabriano).

Programma

Sabato 9 febbraio

Ritrovo dei partecipanti a Sassuolo e a Modena e partenza in pullman GT. Arrivo a Servigliano, previsto per le ore 10 circa e visita di questa settecentesca piccola “città ideale”, uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

Al termine, trasferimento a Macerata per la visita del suggestivo Sferisterio*: un neoclassico teatro-arena per spettacoli all’aperto progettato nel 1823. Segue il PRANZO LIBERO, non compreso nella quota e a carico dei partecipanti, poi la visita alla mostra “Lorenzo Lotto: il richiamo delle Marche”*.

Trasferimento in hotel 3*** centrale, assegnazione delle camere e tardo pomeriggio libero.

Cena in hotel compresa nella quota e pernottamento in hotel.

* Per l’ingresso allo Sferisterio e alla mostra “Lorenzo Lotto: il richiamo delle Marche” è necessario un unico biglietto del costo di € 8,00 (per gruppi oltre le 15 unità) non compreso nella quota e a carico dei partecipanti.

Domenica 10 febbraio

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Fermo per le ore 9.00 e visita del centro storico: Piazza del Popolo, con il Palazzo degli Studi, il Palazzo Apostolico, il Palazzo dei Priori, le Cisterne Romane*, e Piazza del Girfalco con la Cattedrale. Trasferimento a Fabriano per il PRANZO LIBERO, non compreso nella quota e a carico dei partecipanti, poi visita guidata della città: Piazza del Comune, con la Fontana di Sturinalto, il Palazzo del Podestà, la scenografica Loggia di San Francesco (più volte ripresa nella fiction di

Rai1 “Che Dio ci aiuti” 3 e 4), il Palazzo Comunale, il Palazzo Vescovile e la Torre dell’Orologio, Piazza Umberto I con il Duomo e l’Ospedale di Santa Maria del Buon Gesù.

Al termine delle visite, partenza per Modena e Sassuolo, con rientro in tarda serata (verso le ore 21.30).

* Per l’ingresso alle Cisterne Romane è necessario un biglietto non compreso nella quota e a carico dei partecipanti.

le visite guidate saranno condotte da LUCA SILINGARDI, storico dell’arte, giornalista pubblicista, perito ed esperto d’antichità e oggetti d’arte e guida turistica abilitata.

Quota di partecipazione: € 230,00 (per minimo 25 persone) Supplemento camera singola: € 25,00 (sono disponibili poche opzioni per la camera singola: prenotate subito!)

P R E N O T A Z I O N E O B B L I G A T O R I A entro e non oltre mercoledì 6 febbraio. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi telefonicamente ESCLUSIVAMENTE a Luca Silingardi 338 2001414 – Virginia Baccarani 339 4108534.