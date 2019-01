Reggio Emilia: raccolta di generi alimentari della parrocchia di Sant’Agostino

Ogni due settimane, numerosi nuclei familiari in situazione di bisogno ricevono dalla parrocchia cittadina di Sant’Agostino un pacco con generi alimentari non deperibili. In questo modo è assicurato il cibo a un centinaio di persone: bambini, adulti, anziani.

La Caritas parrocchiale ha lanciato un forte appello: servono derrate alimentare – pasta, pelati, olio, biscotti, tonno, scatolame, zucchero, farina – per poter continuare ad assicurare il servizio, nonché offerte per l’acquisto di generi.

abato 26 gennaio la parrocchia di Sant’Agostino – grazie al generoso concorso di volontari, ragazzi, giovani e adulti – ha promosso presso il Conad Primavera di via Pariati una raccolta straordinaria di generi alimentari. Generosa è stata la risposta dei clienti che hanno donato molti generi.