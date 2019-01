Prelievi col bancomat rubato ad anziano, preso a Correggio

Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Correggio, in merito all’identificazione del ladro che ha utilizzato un bancomat sottratto dal borsello di un 70enne, hanno consentito ai militari di individuare il responsabile del reato in un pregiudicato 33enne salernitano, peraltro sottoposto a foglio di via obbligatorio dal comune di Correggio che ha violato per andare a delinquere. La vicenda è quindi culminata con la denuncia in stato di libertà che i carabinieri della locale stazione hanno inoltrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia nei confronti del 33enne abitante a San Martino in Rio, in ordine ai reati di indebito utilizzo di carta bancomat e violazione al foglio di via obbligatorio.

L’origine della vicenda risale alla fine del mese di novembre dello scorso anno quando ignoti ladri hanno rubato, dall’interno del cestino di una bicicletta parcheggiata nel cortile di una privata abitazione, il borsello di un 70enne correggese. Documenti personali, una ventina di euro in contanti e documenti bancari. Oltre al furto l’uomo ha denunciato, come da lui successivamente appreso dall’estratto conto, l’indebito utilizzo del bancomat posto in essere, cinque volte dopo il furto, per prelievi di contanti effettuati presso alcuni ATM di istituti bancari correggesi; prelievi di contante ammontanti a oltre 800 euro. I carabinieri di Correggio hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza delle banche analizzando i filmati degli orari del prelievo. Un filmato visionato dai militari nell’orario dell’indebito prelievo, ritraeva l’effigie di un uomo immediatamente riconosciuto dai militari in quanto noto agli operanti. La vicenda è quindi culminata con la denuncia in stato di libertà del soggetto.