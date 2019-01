Pallamano, Casalgrande Padana vittoriosa sul Cassano Magnago

Seconda vittoria consecutiva tra le mura domestica per la Casalgrande Padana, che, dopo quella della scorsa settimana sul Leno, infila un nuovo risultato utile, questa volta sul Cassano Magnago. Trascinata da una ispiratissima Irene Fanton che strappa applausi a scena aperta per la sua visione di gioco e per le 10 reti messe a tabellino (top scorer della gara), Casalgrande Padana rimane in vantaggio per tutto l’incontro, anche se nel primo tempo le cassanesi non mollano e agguantano il pareggio per due volte.

Seconda frazione di gioco con le reggiane che spingono sull’acceleratore: Fanton e Furlanetto (9 goal per la miglior marcatrice del campionato) gettano scompiglio nella difesa cassanese, e non basta la appena rientrata Bianca Del Balzo nella squadra ospite a ricucire lo strappo del +4 arrivato intorno al 18esimo.

Una difesa molto ostica delle padrone di casa organizzata da Franco e Kere ed una stratosferica (ancora una volta) Martina Iacovello a guardia della porta reggiana e che si leva anche lo sfizio di segnare, fanno il resto. Ottima prova anche per Alessia Artoni, e spazio anche per le millennials Rondoni, Lusetti , Bertolani e Lamberti.

Casalgrande Padana c’è, e sta dimostrando al campionato di essere una squadra con cui dovere fare i conti.