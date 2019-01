La stagione delle nomine: Pier Luigi Celli a Carpi il 4 febbraio

È tempo di cambi al vertice delle aziende di Stato e Roma, come d’abitudine in questi frangenti, impazzisce come una maionese andata a male. L’occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire, ma il gioco, questa volta, va troppo oltre. La decisione di non confermare l’amministratore delegato di un grande gruppo si rivelerà improvvida, lasciando tra le mani dei politici il cadavere del dirigente destinato alla sostituzione, ritrovato impiccato in una pensi0ncina del Sud: queste le vicende che danno il via a La stagione delle nomine, il nuovo romanzo di Pier Luigi Celli, che il celebre manager e scrittore presenterà al Club Giardino di Carpi lunedì 4 febbraio alle ore 21, dialogando con il giornalista Pierluigi Senatore nel corso di un incontro gratuito e aperto a alla cittadinanza.

A dirimere il puzzle maleodorante narrato nel libro, tra le trame di salotti ormai decrepiti, i tentativi di ritrovare spazio di qualche eminenza vaticana e l’emergere di brandelli di vecchi apparati di sicurezza del grande partito dei lavoratori, verrà chiamato il commissario Guglielmi, uomo forgiato dalla montagna e alla guida di una squadra molto variegata, costretto a navigare tra mille insidie ma capace di resistere, sostenuto da un intuito affinato, ascoltando molto e giudicando poco. Nel risolvere l’intrigo a dispetto dei tanti che hanno fatto a gara per fermarlo, Guglielmi non può che riflettere sulle miserie a cui è stato condotto il paese da un ceto dirigente approssimativo e arrogante.

L’incontro con Celli – autore assai prolifico, la cui carriera vanta la direzione generale dell’Università Luiss “Guido Carli” di Roma e della Rai, quella di UniCredit, esperienze nei cda di Hera, Adr, Bat e Unipol, incarichi in Poste Italiane, fino all’attuale presidenza di Sensemakers e di membro del cda Illy – rappresenterà anche una preziosa occasione per conoscere meglio e di prima mano, da parte di un importante manager, il mondo della grande economia italiana, nelle sue trasformazioni dal passato alla situazione attuale, fino a tracciare gli elementi che potranno determinarne gli scenari futuri.

“Poter avere tra noi una persona del calibro di Pier Luigi Celli – commenta il Presidente del Club Giardino Carlo Camocardi – non può che renderci orgogliosi. La serata, aperta a tutti, rappresenterà un’opportunità unica, oltre che per conoscere di prima mano la genesi della sua ultima fatica letteraria, anche per farci raccontare alcuni dei retroscena e delle curiosità che riguardano gli alti livelli dell’economia e della politica italiane, da una testimone d’eccezione. Questo appuntamento rappresenterà insomma un momento per riflettere, anche attraverso il potere della narrativa, sul nostro presente e, di conseguenza, sul futuro che ci aspetta o che sapremo costruire.”

Nel corso dell’incontro – la cui partecipazione è libera e gratuita sino a esaurimento dei posti disponibili, si svolgerà presso la Club House del Club Giardino – la Libreria Mondadori sarà presente con alcuni dei libri dell’autore.

Per ulteriori indicazioni consultare il sito internet www.clubgiardino.it e la pagina Facebook Club Giardino A.S.D.