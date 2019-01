Filmato mentre ruba espositore con orologi. 39enne denunciato a Reggio Emilia

Per gli occhi degli addetti al negozio era un normale cliente per quelli della telecamera del centro commerciale, che l’hanno filmato all’uscita con in mano la refurtiva, è invece risultato essere un ladro. Ladro peraltro noto ai carabinieri di Via Adua a cui è bastato visionare le immagini del centro commerciale i Petali per identificarlo e denunciarlo. Con l’accusa di furto aggravato i militari di Reggio Emilia Santa Croce hanno infatti denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale un 39enne georgiano in Italia senza fissa dimora.

Ad accorgersi del furto il responsabile di un negozio ubicato all’interno del centro commerciale che si è accorto della mancanza dell’espositore contenente una quindicina di orologi del valore complessivo di circa 1.500 euro. Appurato di aver subito un furto ha quindi chiamato il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia della stazione carabinieri di Reggio Emilia Santa Croce per il sopralluogo e i rilievi del caso. Durante tali attività i Carabinieri di via Adua, verificando che la zona del furto era “coperta” dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del centro commerciale, acquisivano le immagini avendo modo di accertare che ad agire era una “vecchia” conoscenza. Il ladro infatti, noto anche ai carabinieri per via dei suoi precedenti di polizia, anche specifici, veniva immediatamente riconosciuto in un 39enne georgiano. Le immagini lo immortalano mentre con in mano l’espositore contenente gli orologi si allontana dal centro commerciale. Essendo trascorsa la flagranza di reato per l’uomo scattava la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in ordine al reato di furto aggravato.