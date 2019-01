Cyberbullismo e scuola, il 4 febbraio a Reggio incontro con l’avvocato Eleonora Crialesi

“Cyberbullismo: e a scuola chi ci pensa?”: è questo il tema dell’incontro che UCIIM, AIMC, AGe, FIDAE e MY.ME promuovono lunedì 4 febbraio alle ore 16.30 presso l’Istituto Figlie di Gesù, piazza Ugolini 1 – Reggio Emilia.

Relatrice è l’avv. Eleonora Crialesi, che proporrà appunti pratici per il rispetto degli obblighi previsti dalla L. 71/2017 per le scuole. Infatti, intento dell’incontro è offrire a docenti, dirigenti e genitori uno strumento per una lettura pratica del provvedimento di legge, al fine di comprendere cosa la scuola può e deve fare per contrastare questo fenomeno, evidenziando gli obblighi di legge introdotti per le scuole dalla norma legislativa e dalle linee di orientamento del MIUR circa il ruolo del dirigente scolastico e del docente referente in materia.

Eleonora Crialesi, laureata in giurisprudenza nell’Università di Bologna, dal 2009 è iscritta quale avvocato all’Ordine di Reggio Emilia. Nell’attività professionale si occupa di diritto civile e in particolare di diritto di famiglia.

E’ stata componente del consiglio diocesano di Azione Cattolica e responsabile del settore giovani e poi del settore adulti; fa parte della segreteria dell’Unione Giuristi Cattolici e del Forum Provinciale delle Associazioni Familiari di Reggio Emilia. Dal 2017 è presidente del Consiglio di Istituto della Scuola dell’Infanzia e Primaria, paritaria, Figlie di Gesù di Reggio Emilia.

Ha svolto attività di formazione in aula quale docente per FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici) e per My.Me (associazione culturale di

educazione al digitale) sui seguenti temi: scuola e privacy, internet e diritto, cyber bullismo; nonché quale docente per Coop Madre Teresa e Reggio Family sui seguenti temi: regimi di affidamento dei minori, competenze del Tribunale ordinario e del Tribunale per i minorenni; ascolto del minore davanti all’Autorità giudiziaria.

Sarà rilasciato attestato di partecipazione.