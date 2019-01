A1 Milano-Napoli: chiusura notturna uscita della stazione di Piacenza nord

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, per due notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle 22:00 di martedì 29 alle 05:00 di giovedì 31 gennaio, sarà chiusa l’uscita della stazione di Piacenza nord, per chi proviene sia da Milano sia da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Piacenza sud.