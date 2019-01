Un caso di meningite, minore in rianimazione

È stato segnalato al Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Modena un caso di meningite di origine quasi certamente batterica in un minore di 3 anni che frequenta un istituto scolastico di Spezzano nel comune di Fiorano Modenese. Il bimbo è giunto intorno alle 19 di ieri all’Ospedale di Sassuolo, e alle 22 è stato trasferito al Policlinico di Modena, dov’è ora ricoverato in Rianimazione.

Come previsto dai protocolli, in questi casi, in attesa della identificazione del batterio responsabile, a scopo cautelativo nell’eventualità che si tratti di una meningite di origine menigococcica, è stata avviata immediatamente la identificazione dei contatti da parte dell’Igiene Pubblica per offrire la profilassi (già iniziata questa mattina e che proseguirà nel pomeriggio di oggi e comunque fino ad esaurimento dei nominativi). Oltre agli operatori sanitari sono stati sottoposti a profilassi i bimbi dell’istituto frequentato e il personale scolastico (in tutto circa un centinaio di persone). Analoghe misure vengono proposte anche ad altri contatti stretti a rischio in ambito scolastico ed extrascolastico individuati dal Servizio di igiene pubblica. La profilassi consiste in terapia antibiotica per via orale.

Attualmente i campioni prelevati sono al laboratorio per l’individuazione dell’agente eziologico. Oltre al meningococco vi sono numerosi altri tipi batterio che possono essere responsabili di una meningite batterica, come ad esempio lo pneumococco o l’Haemophilus influenzae b (emofilo o Hi).