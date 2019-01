Pallanuoto – Serie B: Sea Sub Modena – Cus-Geas Milano 11-7

L’attesa sfida tra Sea Sub Modena e CUS Geas Milano si chiude con una meritata vittoria dei geminiani che li vede così salire sul secondo gradino del girone a quota 6 punti.

“Volevamo fare un salto in avanti con la classifica e i 3 punti erano il nostro obiettivo” commenta coach Araldi a fine di una partita agonisticamente molto intensa chiusa sul risultato finale di 11-7 che fin dalle prime battute la partita ha preso la piega che Modena si era imposta nonostante le assenze di Montante e Marzola

Subito avanti Modena che chiude il primo tempo sul 3-1, ma la Sea Sub non molla e continua a giocare con agonismo e concentrazione andando al cambio di campo sul 6-3.

In una prova corale che ha visto quasi tutti gli atleti andare a rete, solo nel terzo tempo con l’uscita per falli del capitano Calabrese e il successivo rigore realizzato, si registra l’unica scossa milanese con un parziale di 2-3 che però non riesce a cambiare l’andamento della partita blindata con un altro 3-1 nel quarto parziale.

“Sono molto contento della prova di squadra, visto che siamo riusciti a fare esattamente la partita che avevamo in testa, ma la vera soddisfazione è vedere contenti i ragazzi che hanno dato una grande prova di gruppo che con tenacia si è impegnato per non far avvertire la mancanza degli assenti”.

Sea Sub Modena – Cus-Geas Milano 11-7 (3-1, 3-2, 2-3, 3-1)

Sea Sub Modena: Pederielli, Campolongo 2, Lodi, Spaziano, Pasculli, Ghelfi 1, Araldi F. 1 , Calabrese1, Sorbini 1, Caroli 1, Righetti 2, Gualdi, Cojacetto 1

All. Araldi A.

Cus Geas Milano: Guasto, Tosi, Altagioni, Delle Monache, Giusti, Anesini, Sciarrone, Talamonti, Andaloro 2, Foroni, Corradini 3, Cappanoli, Gobbi 2

All. Catalano M.

Arbitro: sig. Alessandroni..

Superiorità numeriche: Sea Sub Modena 4/6 rigori 0/0 Cus Geas Milano 7/9 rigori 1/1

Piscina Dogali – Modena

Pubblico – circa 100