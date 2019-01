Cadelbosco sopra: Elezioni comunali 2019, il sindaco Tellini non si ricandida

Il sindaco di Cadelbosco di Sopra Tania Tellini ha deciso di non ricandidarsi in vista delle elezioni comunali in programma il prossimo maggio; le motivazioni sono state affidate a un videomessaggio (pubblicato sulla sua pagina Facebook: https://www.facebook.com/TaniaTelliniSindaco/videos/2048477405236503/) nel quale il sindaco uscente si è rivolto a tutti i cittadini cadelboschesi per spiegare le ragioni della scelta di non correre per il secondo mandato.

“Una scelta per me davvero molto dolorosa; le motivazioni sono esclusivamente personali e riguardano la necessità di tornare a svolgere la mia professione che ho abbandonato nel momento in cui sono diventata sindaco. Fare il sindaco di Cadelbosco vuol dire dedicarsi interamente ai cittadini e alla comunità; nel mio ufficio, tra le mie sudate carte, ho passato la maggior parte della vita negli ultimi cinque anni, e il resto l’ho passato tra le persone”.

Il sindaco Tellini ha evidenziato i più significativi risultati raggiunti dall’amministrazione comunale durante il suo mandato: “Lasciamo una Cadelbosco più bella, più coesa e più considerata anche fuori dal nostro territorio; abbiamo portato a casa, grazie al lavoro della giunta e degli uffici comunali, che ringrazio, importanti investimenti come due nuove palestre, l’ampliamento della scuola media, nuovi tratti di piste ciclopedonali. Una Cadelbosco anche più sicura, grazie al sistema della videosorveglianza e più viva con i tanti eventi frutto dei rapporti positivi e costanti con tutto l’associazionismo del territorio. Tanto resta ancora da fare e sarà compito di chi riceverà il mio testimone continuare a lavorare affinché Cadelbosco sia sempre migliore.”

“Lascio un modo di fare il sindaco che senza dubbio è una traccia molto forte, anche per chi verrà dopo di me; ho cercato sempre di garantire la mia presenza, di dimostrare sensibilità rispetto alle richieste che i cittadini mi hanno sottoposto e alle quali ho sempre dedicato una grande attenzione, con un particolare riguardo soprattutto nei confronti della diversa abilità. Ho lavorato molto affinché questo comune potesse sviluppare nuovi posti di lavoro e importanti aziende hanno risposto grazie alla credibilità e alla competenza che è stata dimostrata”.

“Voglio ringraziare la mia famiglia – ha concluso il sindaco Tellini – che in questi anni mi ha sostenuta e accompagnata e ringrazio tutti i cittadini che sia con le critiche ma soprattutto con tanto sostegno hanno contribuito a migliorare Cadelbosco in questi anni. Grazie!”.