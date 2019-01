Tutto pronto allo Sporting Club per l’edizione 2019 dei Campionati Provinciali Assoluti di tennis

Dal 26 gennaio al 10 febbraio lo Sporting Club Sassuolo ospiterà il più importante appuntamento tennistico provinciale dell’anno: l’edizione 2019 dei “Campionati Assoluti di Tennis”.

L’evento, indetto dalla Federtennis di Modena, per il non anno consecutivo sarà organizzato e gestito dallo staff del club di Via Vandelli, che per due settimane metterà a disposizione le proprie strutture indoor per lo svolgimento di questa manifestazione, riservata a tutti gli agonisti tesserati per i circoli della provincia di Modena e che prevede cinque tipologie di gare: singolare e doppio maschile, singolare e doppio femminile, doppio misto.

Per ognuna delle gare sarà assegnato il titolo di Campione Provinciale Assoluto 2019 ed in particolare nelle gare di singolare verranno assegnati anche i titoli di Campione Provinciale di Terza e Quarta Categoria.

Per quanto riguarda la programmazione degli incontri, al sabato ed alla domenica l’inizio delle gare è previsto per le ore 9 della mattina mentre nei giorni feriali gli incontri avranno inizio, indicativamente, alle ore 19.

Come sempre accade per queste manifestazioni, l’ingresso allo Sporting Club Sassuolo sarà aperto a tutti gli appassionati, per tutta la durata della manifestazione.

Ricordiamo inoltre che gli orari di gioco e i tabelloni di ogni gara saranno consultabili e scaricabili direttamente dal sito provinciale della Federtennis www.fitmodena.it.