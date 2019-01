Scandiano, un fine-settimana “Funny” nella città dedicata ai bimbi

Più che una fiera una festa: è “Funny – La città dei bambini”, la manifestazione organizzata dal Comune di Scandiano e dedicata al divertimento dei più piccoli, che quest’anno spegne tredici candeline ed ha deciso di rinnovarsi con tante novità per tutte le età! L’appuntamento è nel prossimo fine-settimana, sabato 26 e domenica 27, nei padiglioni delle Fiere (piazza Prampolini): due giorni nei quali sperimentare le tante attività presenti.

Quest’anno oltre ai gonfiabili, immancabili come ogni anno, ci saranno laboratori didattici con la Casina dei Bimbi e Telefono Azzurro, attività musicali con l’Ass. Il giardino dei linguaggi, spazio gioco 0 – 6 anni, contest e mostra LEGO in cui si potranno vincere tanti premi divertendosi, letture animate, grilli a pedale, spazio gioco per i bimbi dai 3 ai 6 anni, rappresentazioni teatrali, la giostra cavalli, teatro kamishibai e tanto altro ancora…

Quest’anno inoltre, Funny si fa avventura..per i più coraggiosi infatti sarà allestito il parco avventura vita sospesa dove arrampicarsi e camminare sulle funi in totale sicurezza, il jumping e un intero padiglione dedicato al paintball per i ragazzi dai 7 ai 18 anni!!!

Verrà infatti allestito un vero e proprio campo da Paintball per far provare a tutti questa nuova disciplina sportiva riconosciuta dal CONI. Tutta l’attrezzatura necessaria per giocare sarà fornita dall’A.S.D. Country Paintaball.

Vi saranno inoltre, tante proposte commerciali, il punto ristoro attivo durante tutta la manifestazione ed un’area dedicata all’allattamento.

«Con Funny si apre il calendario di eventi organizzati dal Comune di Scandiano – dice Matteo Nasciuti, Vice-sindaco e assessore a economia e territorio – Scandiano con il centro fiere, la Rocca dei Boiardo, il parco della Resistenza ed il centro storico, ospita ogni anno molte manifestazioni capaci di attirare migliaia di visitatori, all’insegna della varietà e della diversificazione delle proposte. Strada che Comune e privati devono perseguire sempre più, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nell’interesse generale del territorio. »

Orario continuato 10,30-19; ingresso: gratuito fino a 2 anni; 4 euro dai 3 ai 14 anni compiuti; 1 euro dai 18 anni in su. Info: 0522857436; entefiere@comune.scandiano.re.it