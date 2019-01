Michele Poggipolini è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Emilia

L’Assemblea Generale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia, che si è riunita ieri nella sede dell’Associazione a Bologna, ha eletto Michele Poggipolini nuovo Presidente. Classe 1984, Poggipolini raccoglie il testimone da Marco Arletti, che ha concluso il proprio mandato.

Michele Poggipolini, imprenditore di terza generazione, è Executive Director e Responsabile delle vendite e innovation dell’azienda di famiglia Poggipolini, oggi leader mondiale nel settore Aerospace in progettazione e produzione di viti e fissaggi critici, di parti meccaniche strutturali ad altissima precisione, ma soprattutto R&D Partner di aziende come Leonardo, Safran, Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren e Mercedes AMG.

“Sono onorato e ringrazio tutti i colleghi imprenditori per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Lavoreremo per rafforzare e promuovere la cultura d’impresa, per crescere personalmente e professionalmente e per stimolare, in modo responsabile e con entusiasmo, il nostro territorio”, dichiara il neoeletto Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Emilia Michele Poggipolini.

Lo affiancheranno in qualità di Vicepresidenti Silvia Pecorari, Corporate Strategy & Business Development Manager di HANSA-TMP, e Andrea Pizzardi, Amministratore Delegato di Novowood.

Il consiglio direttivo è composto da Alessandro Acquaderni (S.I.T. Società Italiana Tecnospazzole), Luca Avagliano (Margotta), Marco Biagioni (Euei), Roberta Casetti (Evolution Events), Giulia Cataldi (Studio Torta), Chiara Cotti (Emilbronzo 2000), Fabio Ferrari (Energy Way), Ivan Franco Bottoni (Suono e Immagine), Stefano Fratepietro (Tesla Consulting), Maria Eleonora Missere (PGM), Marco Moscatti (Tec Eurolab), Annalisa Po (Officine Barbieri), Federica Reverberi (Annovi Reverberi), Marco Rossetti (Alfa), Michele Tedeschi (Fancy Pixel), Francesca Villani (Marta), Laura Zanasi (Imal) ed Enrico Zuffellato (Zuffellato Technologies).