L’assessore regionale Bianchi ha ricevuto il ministro dell’Economia della Croazia, Darko Horvat

L’assessore regionale al Coordinamento delle Politiche europee allo Sviluppo, Patrizio Bianchi, ha ricevuto oggi in Regione una delegazione della Repubblica di Croazia, rappresentata dal Ministro per l’economia, imprenditorialità e artigianato Darko Horvat, dall’ambasciatore di Croazia in Italia, Jasen Mesi , e da esperti del Ministero e di agenzie esecutive nel campo della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, tra cui l’Agenzia Apis IT, la società che fornisce servizi strategici e professionali alle organizzazioni pubbliche e statali della Repubblica di Croazia.

La Croazia sta progettando la propria strategia per lo sviluppo tecnologico del Paese, con particolare attenzione all’uso delle tecnologie IT per le imprese e l’occupazione, e sta svolgendo un tour di studio per approfondire la conoscenza delle esperienze più avanzate in Europa.

La visita di oggi in Emilia-Romagna ha consentito di approfondire la strategia regionale in tema di ricerca e innovazione, legata anche allo sviluppo del tecnopolo di Bologna che ospiterà il Data center del Centro meteo europeo. Interesse da parte della delegazione è stato espresso anche in merito al rapporto virtuoso tra sistema regionale delle imprese e sistema delle università e della ricerca.

Nell’incontro di questa mattina si è parlato inoltre di Cooperazione Territoriale Europea, e in particolare dei programmi, Med e, Italia-Croazia, e dello sviluppo del Programma Horizon 2020 nella prossima programmazione europea in relazione ai temi dell’intelligenza artificiale, del cambiamento climatico e dell’industria 4.0.

A breve si svolgerà a Zagabria un incontro per approfondire concrete modalità di collaborazione, affrontando anche il tema dei big data nella pubblica amministrazione. /BM

In allegato: una foto dell’assessore Patrizio Bianchi con il ministro croato Darko Horvat.