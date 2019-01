I sindacati: “Grandissima partecipazione allo Sciopero RFI Circolazione Emilia Romagna”

“Con estrema soddisfazione, sottolineiamo il grande risultato raggiunto, frutto della grande determinazione e testimonianza chiara ed ineludibile delle difficoltà dei lavoratori del settore”, affermano le Segreterie Regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, UGL AF e Fast.

“Ci auguriamo che questa grande partecipazione, faccia riflettere l’Azienda e la esorti a riprendere la strada del confronto con noi, per la soluzione delle problematiche, in particolare per quel che concerne la carenza di risorse, da noi più volte denunciata, ma sempre inascoltata. Le responsabilità e i carichi di lavoro, a cui i lavoratori del settore sono da sempre sottoposti, necessitano di soluzioni. In mancanza di segnali concreti da parte societaria, inaspriremo ulteriormente questa vertenza.

Vogliamo sottolineare che il 75% totale di adesioni, di cui ben il 96% in sala CCC, è stato ottenuto nonostante il massiccio intervento e le pressioni dei quadri aziendali.

Ma adesso un grande e sincero grazie, a tutte le Lavoratici e Lavoratori della Circolazione di RFI Emilia Romagna, per la straordinaria partecipazione. Grazie della forza e fiducia che ci avete dato e dimostrato” concludono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, UGL AF e Fast.