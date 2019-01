Canovi Coperture in trasferta a Trento per l’ultima giornata di Regular Season: domenica c’è la Delta Informatica

Messe un attimo da parte le emozioni della Coppa Italia, per la Canovi Coperture Sassuolo è di nuovo tempo di pensare al campionato. Domenica 27 gennaio è infatti in programma la diciottesima ed ultima giornata di Regular Season: le ragazze di Enrico Barbolini chiuderanno la prima fase del campionato con la difficile trasferta in casa della Delta Informatica Trentino, che nella partita dell’andata si era imposta 1-3 sulle sassolesi.

Mentre le trentine sono già certe della qualificazione alla pool promozione, Crisanti e compagne conosceranno il proprio destino domenica: al momento, infatti, le neroverdi hanno conquistato ventitré punti ed occupano il quinto posto il classifica generale, l’ultimo valido per l’accesso alla pool promozione. La Canovi deve però guardarsi dal ritorno di Ravenna, che insegue a 21 punti e che domenica sarà di scena in casa della Sigel Marsala, fanalino di coda del girone B. Ipotizzando una vittoria piena di Ravenna in Sicilia, per poter poter accedere alla pool promozione, Sassuolo dovrà vincere a Trento, anche al tie break. In caso di sconfitta di Ravenna, la Canovi accederà alla pool promozione, indipendetemente dal risultato conquistato sul campo di Trento.

Un missione difficile ma non impossibile per le ragazze di Enrico Barbolini, che dopo un momento di difficoltà – dovuto soprattutto a questioni di carattere fisico – vissuto nel mese di dicembre, adesso sembrano aver ritrovato quel buon gioco che aveva caratterizzato l’inizio della stagione e scenderanno in campo forti dell’entusiasmo che la vittoria della semifinale di Martignacco ha regalato a tutto l’ambiente neroverde.

A Trento, la formazione neroverde potrà contare anche sul supporto dei propri tifosi, che si stanno organizzando per raggiungere tutti insieme il Sanbàpolis di Trento. Quanti invece non potranno essere al palazzetto, potranno seguire la partita in diretta streaming sulla pagina ufficiale della Delta Informatica Trentino (www.facebook.com/trentino.rosa) oppure potranno seguire il livescore sulla pagina ufficiale della Lega Volley Femminile oppure sull’app Livescore Lega Volley Femminile.

Vendita dei biglietti per le Finali di Coppa Italia per i tifosi della Canovi Coperture Sassuolo

La febbre per la Coppa Italia cresce di ora in ora ed il Volley Academy Sassuolo ha pensato a due pacchetti per i tifosi neroverdi che vorranno seguire la squadra per la Finalissima di domenica 3 febbraio all’AGSM Forum di Verona.

Al costo di 30 euro sarà possibile acquistare il pacchetto biglietto (valido per la finale di Serie A2 e per quella di Serie A1) + viaggio di andata e ritorno da Sassuolo + maglia ricordo in omaggio.

Al costo di 18 euro sarà invece possibile acquistare il pacchetto biglietto (valido per la finale di Serie A2 e per quella di Serie A1) + maglia ricordo in omaggio.

Per questioni di carattere organizzativo, le prenotazioni vanno effettuate entro lunedì 28 gennaio alle ore 10.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la società all’indirizzo mail m.cipriano@volleyacademysassuolo.it oppure consultare il sito web http://www.volleyacademysassuolo.it/ o telefonare al numero 347/8883337.

La quota completa dovrà essere saldata di lunedì 28 gennaio, entro le 19.00.

Due le opzioni: