Riaperta a Bologna la chiesa di Sant’Isaia

E’ stata riaperta in centro a Bologna la chiesa di Sant’Isaia, chiusa il 15 gennaio dopo che, sulla sommità del campanile, era stato scoperto un cedimento della croce e del globo in pietra che la sorregge. Secondo i Vigili del fuoco era presumibile che l’inclinazione del manufatto, fosse dovuto al sisma che aveva interessato la Romagna. Subito sono iniziati i lavori per mettere in sicurezza il campanile. Domani alle 11 nella chiesa, all’angolo tra via Sant’Isaia e via De Marchi, verrà celebrata una messa in occasione della visita dell’ordinario militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò, per la Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna.