Tutto esaurito per la penultima lezione della nona edizione di Unijunior

Settima e penultima lezione in programma nella nona stagione di Unijunior, il progetto che Unimore con l’Associazione Leo Scienza rivolge ai ragazzi fra gli 8 e 14 anni, proponendo loro un percorso di avvicinamento alla scienza e alla cultura fatto di lezioni divertenti e ad alto tasso esperienziale, che affrontano temi curiosi, di grande interesse per i più giovani.

La lezione, che ha registrato il tutto esaurito in entrambi i due turni in programma, si terrà sabato 19 gennaio a Modena negli spazi del Polo Museale Unimore all’interno del Palazzo del Rettorato (via Università 4).

Attesi 100 ragazzi per partecipare alle due lezioni laboratorio (inizio ore 15 e ore 16,30) dal titolo “Scopriamo gli insetti con un click. Caccia all’insetto al Museo di Zoologia”, guidati dalla direttrice del Polo Museale, prof.ssa Elena Corradini, insieme ad esperti e collaboratori: il prof. Ivano Ansaloni e i dottori Andrea Gambarelli, Alessandra Lucco, Rita Maramaldo, Giovanna Menziani e Ciro Tepedino.

I ragazzi partecipanti saranno trascinati in giochi e sorprese guidati dalle meraviglie della Natura, mentre per i genitori interessati è prevista, durante l’attività dei ragazzi, una breve visita guidata al Teatro Anatomico (via Berengario 14) a cura di Elena Corradini.

Per consultare il calendario, conoscere i temi e i docenti in programma, visitare il sito www.unijunior.it