Neve, situazione regolare sulle provinciali bolognesi: caduti 15-20 centimetri su tutto il territorio, 145 i mezzi all’opera

Sul territorio della città metropolitana di Bologna sono caduti in queste ore dai 5 ai 15 centimetri di neve in forma generalizzata, anche in alta quota. Le strade provinciali sono tutte pulite in pianura e fino ai 500 metri. Non si sono verificati nemmeno problemi dovuti alla caduta di alberi o rami sulla carreggiata. Qualche disagio si è verificato solo sulla SP 33 “Casolana” e si sta risolvendo in queste ore.

Dal pomeriggio di ieri sui 1.400 km di competenza della Città metropolitana sono operativi 145 mezzi così distribuiti: 101 mezzi spazzaneve e 14 spargisale tra montagna e pianura, 23 mezzi spazzaneve e 2 spargisale nell’imolese e 5 mezzi dedicati alla SP71 “Cavone” nella zona di Lizzano. Gli spargisale sono entrati in azione sia ieri pomeriggio, al primo accenno di neve, che questa mattina verso le 5.30.

Visto il freddo previsto per le ore notturne e per domani i mezzi spargisale torneranno in azione nelle prossime ore e si raccomanda la massima prudenza alla guida.