Indagine annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, Bologna nella top ten

Come ogni anno il Sole 24 Ore scatta una fotografia sulla qualità della vita delle città italiane, scegliendo di inquadrare la questione del benessere tramite 42 indicatori suddivisi in sei macro-aree (Ricchezza e consumi, Affari e lavoro, Ambiente e servizi, Demografia e società, Giustizia e sicurezza, Cultura e tempo libero), riferiti all’ultimo anno appena trascorso. Milano è in vetta all’indagine 2018, giunta alla 29° edizione. In coda alla graduatoria, invece, si ritrova Vibo Valentia.

La classifica 2018 delle province con il ranking, il punteggio medio ottenuto nei sei gruppi di indicatori e la differenza rispetto alla posizione conseguita nel 2017, vede Bologna guadagnarsi il 7° posto, con una scalata di sette posizioni rispetto all’edizione precedente; Modena 15a, a più undici rispetto al 2017: mentre Reggio Emilia, al 18° posto, scende di due gradini rispetto allo scorso anno.