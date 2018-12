Nevicate in vista, dalle 13 di oggi spargisale in azione

Dalle 13 di oggi, domenica 16 dicembre, tutti i mezzi spargisale cominceranno a percorrere le strade di Bologna per spargere il sale in vista delle nevicate previste a partire dalla serata di oggi. I mezzi cominceranno dalle strade collinari per poi coprire a tappe tutta la città entro il tardo pomeriggio.

Allertati da stasera anche tutti i 196 mezzi spalaneve che inizieranno a pulire le strade quando si saranno posati più di cinque centimetri di neve per non rovinare asfalto e tombini.

Tutte le informazioni sul Piano Neve e i consigli per muoversi in sicurezza in città a questo link: www.comune.bologna.it/pianoneve

Anche il Piano Freddo è in allerta in queste giornate di temperature particolarmente rigide. Resta confermato l’ampliamento di 35 posti letto rispetto ai 261 previsti per accogliere chi non ha un luogo dove dormire. Gli operatori dell’Help Center itinerante sono attivi fino a notte inoltrata per offrire un aiuto sempre più efficace. Tutte le informazioni sul Piano Freddo, anche per sapere come segnalare persone in difficoltà e dove si possono donare coperte e piumoni, a questo link.