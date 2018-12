Schianto tra mezzi pesanti in A14, entrambi feriti i conducenti

Due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un incidente stradale ieri sera intorno alle 22.00 sulla A14, al Km 32 – direzione Nord – nel comune di Castel San Pietro Terme. Il primo autocarro operava sulla sede stradale come mezzo spargisale, mentre il secondo trasportava derrate alimentari. I Vigili del Fuoco del Comando di Bologna, intervenuti intervenuti con auto pompa serbatoio e autogru, hanno operato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e per estrarre uno dei conducenti dall’abitacolo, aprendo un varco tra le lamiere con l’utilizzo di un motodivaricatore, operazione resa ancor più difficile dal fatto che il mezzo pesante nell’impatto è terminato nella scarpata a lato della sede stradale.

Sul posto i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso sanitario ad entrambi i conducenti, e la Polizia Stradale per i rilievi di competenza.