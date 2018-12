Premio Tina Anselmi 2019, aperto fino al 25 gennaio il bando per valorizzare le competenze delle donne

Sono aperte dal 14 dicembre le candidature per il Premio Tina Anselmi 2019 giunto alla sua terza edizione. Istituito nel 2017 dalle sedi bolognesi di Centro Italiano Femminile (CIF) e Unione Donne in Italia (UDI), associazioni femminili storiche nate dai Gruppi di Difesa della Donna, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale di Bologna, il premio “ha l’obiettivo di valorizzare le competenze delle donne nell’ambito delle professioni, della ricerca, dell’imprenditoria, dell’artigianato, della cultura e dell’arte, senza trascurare le donne provenienti da altri Paesi che hanno scelto l’Italia come luogo di lavoro e di vita, quelle che ogni giorno contrastano gli stereotipi e creano le basi per un’uguaglianza effettiva in professioni un tempo unicamente maschili”, spiegano Katia Graziosi Presidente di UDI Bologna, e Carla Baldini, Presidente CIF Bologna.

L’assegnazione del premio avverrà il 6 marzo 2019 alla Sala dello Stabat Mater della Biblioteca dell’Archiginnasio (Piazza Galvani 1) in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna. “Storicamente l’8 marzo ha rappresentato non solo un giorno di festa per le donne, ma un’occasione per portare all’attenzione della società italiana, le incessanti richieste di pari diritti e pari opportunità nella sfera lavorativa, sociale, familiare e non solo”, affermano le presidenti di UDI e CIF.

Per l’edizione 2018 sono state 15 le premiate tra cui una donna che è uscita da un difficile percorso di violenza familiare riuscendo a costruirsi un futuro per sé e i propri figli, donne che si sono contraddistinte nelle Forze dell’Ordine svolgendo le loro attività con coraggio e dedizione per la tutela e la salvaguardia della collettività, donne che nel campo della musica, delle arti, della cultura hanno saputo diffondere nel mondo un sapere o il patrimonio del territorio, donne che nell’ambito dell’istruzione si sono dedicate con creatività e dedizione alla formazione dei giovani. Tutte donne poco conosciute e accomunate dalla volontà di mettere al servizio della comunità le proprie competenze.

Come partecipare

Le proposte di candidatura possono essere inviate da enti, associazioni, organizzazioni o singoli cittadini/e. Non sono ammesse autocandidature e candidature di donne già insignite di riconoscimenti pubblici di rilievo.

Le candidature per la terza edizione del premio devono essere redatte sul modulo che si trova al link https://www.udibologna.it/candidatura-premio-tina-anselmi/ (è possibile compilare i campi direttamente online oppure scaricare il modulo, compilarlo a mano e inviarlo in allegato all’email premiotinaanselmi@gmail.com) entro il 25 gennaio 2019.

Nell’ambito della terza edizione del Premio Tina Anselmi, viene inoltre istituito un premio alla carriera riservato a donne che si sono distinte nei rispettivi ambiti lavorativi, ma che non hanno ancora ricevuto riconoscimenti di rilievo. Le candidature devono essere redatte indicando “sezione alla carriera” nel modulo.