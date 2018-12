A fuoco il tetto di tre diverse unità immobiliari ieri sera a Castel Maggiore

Poco dopo le 20 di giovedì, un incendio ha interessato un’abitazione in via Bondanello SP4 a Castel Maggiore. L’incendio, sviluppatosi per cause in via di accertamento ai piani alti dell’edificio, ha coinvolto il tetto in legno di un fabbricato sul quale è installato un impianto fotovoltaico. Il fuoco, che da subito si è propagato, ha quindi interessato l’intera copertura in legno della struttura.

Sul posto 25 vigili del fuoco del Comando Provinciale di Bologna intervenuti con 3 auto pompa serbatoio, 2 autobotti, 2 autoscale e un mezzo per la scorta di autorespiratori, provenienti da varie sedi di servizio della provincia.

Le operazioni di spegnimento, particolarmente complesse sia per la caratteristica costruttiva del tetto, del tipo ventilato, sia a causa dell’oscurità e delle avverse condizioni meteo, si sono protratte fino oltre l’una di notte.

Le strutture della copertura e i locali sottostanti, pertinenti tre diverse unità immobiliari hanno subito danni rilevanti.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno estinto l’incendio con tubazioni e lance ad acqua, facendo si che lo stesso non si estendesse al resto dell’edificio.

Sul posto anche personale dell’Arma dei Carabinieri.