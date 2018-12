Bologna: sorpresi a rubare in una villetta sui Colli tentano la fuga, acciuffati dalla Polizia

Nel tardo pomeriggio di ieri, personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Polizia di Stato di Bologna, ha proceduto all’arresto di tre cittadini albanesi per tentato furto in abitazione aggravato in concorso. I tre, O.G. di 18 anni, D.H. di 19 e E.M. di 20 anni (il primo con precedente per furto), sono stati scoperti dal figlio 20enne dei padroni di casa mentre tentavano di portare a termine un furto in una villetta sui Colli di Bologna. Il giovane ha allertato la Polizia che ha acciuffato i tre malviventi durante la fuga. Nell’abitazione dove i tre alloggiavano, la Polizia ha rinvenuto altra refurtiva.