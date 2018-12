Bologna: da sabato Corrente arriva all’Aeroporto Marconi

Guida e vola con Corrente. Le auto blu elettriche del car sharing a flusso libero di Bologna da questo fine settimana arrivano sino all’Aeroporto Marconi di Bologna. E’ stato infatti raggiunto un accordo con l’aeroporto che aumenta in modo importante la funzionalità di Corrente. Come promesso fin dal debutto, anche a fronte di una esigenza manifestata in modo chiaro dall’utenza, da sabato sarà possibile terminare o cominciare una corsa al parcheggio P4 dell’aeroporto bolognese.

Corrente diventa così il mezzo più ecologico ed anche quello più versatile per collegare la Città all’aeroporto e viceversa.

Il funzionamento è assolutamente semplice e particolarmente pratico per l’utente.

Chi deve prendere un volo e sceglie di recarsi all’aeroporto con Corrente deve raggiungere il parcheggio P4. Per alzare la sbarra del parcheggio ritira normalmente il ticket e poi individua uno stallo libero in cui parcheggiare. A Corrente sono riservati cinque posti nella parte del parcheggio più vicina alla guardiola e dunque anche all’uscita, ma se questi posti riservati sono già occupati è possibile parcheggiare anche in qualunque altro posto libero. Una volta chiusa la corsa ci si deve recare alla guardiola del parcheggio per consegnare il ticket della sosta. Non è richiesto alcun pagamento. Proprio di fronte alla guardiola sarà, poi, possibile salire sulla navetta che consente di arrivare (anche con gli eventuali bagagli al seguito) proprio davanti all’ingresso dell’aeroporto.

Parcheggio e navetta non si pagano.

Il viaggio per l’aeroporto ha la stessa tariffa di qualunque altro spostamento con Corrente, oltre a un contributo supplementare di 3 euro, indipendentemente dal numero degli occupanti la vettura.

Il meccanismo inverso è assolutamente identico. Chi atterra al “Marconi” può prendere gratuitamente la navetta e raggiungere il P4. Il consiglio è di farlo dopo aver verificato la disponibilità di una vettura e dopo averla prenotata (i primi 15 minuti di prenotazione sono gratuiti).

Una volta raggiunta Corrente e sbloccata l’auto con l’apposita app è sufficiente recarsi verso l’uscita del parcheggio. Il personale del parcheggio alzerà le sbarre senza alcun pagamento.

Anche in questo caso il noleggio di Corrente avviene con la stessa tariffa di ogni altro noleggio ad eccezione di un contributo di 3 euro che viene addebitato ad inizio corsa.

Chiudendo la corsa o iniziando la corsa in aeroporto si paga dunque un supplemento di soli 3 euro. Per il resto valgono le normali tariffe dell’auto elettrica amica dell’ambiente.