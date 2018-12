Claudio Santamaria e i Marlene Kuntz insieme sul palco del Teatro Duse di Bologna

Sold out per ‘Il castello di Vogelod’ che lunedì 17 dicembre alle 21 vedrà insieme, sul palco del Teatro Duse di Bologna, l’attore Claudio Santamaria e i Marlene Kuntz. Lo spettacolo è un Viaggio musicale nella pellicola di Murnau tra parole e immagini, come recita il sottotitolo. Al centro del progetto, infatti, c’è il film muto diretto nel 1921 dal regista tedesco Friedrich Wilhelm Murnau.

Tratto dall’omonimo romanzo di Rudolf Stratz, ‘Il castello di Vogelod’ ha il potere di far credere allo spettatore che il confine fra sospetto e sicurezza non sia mai netto e che qualcosa o qualcuno sia sempre in grado di confonderli. Si tratta di un capolavoro del cinema muto che ammalia per il rigore delle immagini e per la capacità di investigare sguardi e azioni. La pellicola, inoltre, è estremamente teatrale per l’intreccio e per la claustrofobia che riesce a creare al chiuso di quattro pareti. Il tutto con una regia, occhio onnisciente, che contrappone i paesaggi naturali alle inquadrature claustrofobiche degli interni. Mettendo a fuoco le espressioni dei volti, Murnau sfrutta al massimo l’uso dello spazio a livello psicologico, teso a delineare significati su ciò che sta succedendo ai personaggi dentro al maniero dove si svolge la storia. È così che l’orrore penetra dall’esterno e dall’interno, ma anche dal presente e dal passato grazie al largo uso dei flashback…