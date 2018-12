Fatturazione elettronica: seminario gratuito alla Camera di Commercio di Modena

Il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Modena, in collaborazione con Infocamere, organizza un seminario gratuito dedicato alle piccole e medie imprese sul tema “Le opportunità della Fatturazione Elettronica e il Cassetto Digitale dell’imprenditore”.

Il seminario si terrà alla Sala Panini della Camera di Commercio di Modena, in via Ganaceto 134, martedì 11 dicembre in due identiche sessioni: mattina ore 9.30 – 12.00 o pomeriggio 14.30 – 17.00.

Ai partecipanti si darà una panoramica sugli aspetti normativi e operativi della fattura elettronica, a cura di esponenti dell’Ordine Dottori Commercialisti di Modena, e a seguire verranno illustrate le opportunità del software gratuito offerto dalle camere di commercio, in vista dell’imminente entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per imprese e professionisti (1 gennaio 2019).

Durante l’incontro si parlerà anche di SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, e del Cassetto Digitale dell’imprenditore, servizio camerale che consente, tra le altre cose, di accedere gratuitamente a tutti i documenti ufficiali della propria impresa.

La partecipazione è libera previa registrazione sul sito www.mo.camcom.it. Per informazioni: Punto Impresa Digitale – pid@mo.camcom.it – tel. 059 208800.

Per tutta la giornata sarà possibile ottenere il rilascio gratuito dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che permette di accedere con un’unica user ID e Password ai servizi online di tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (compreso il servizio di Fatturazione Elettronica delle camere di commercio). Gli interessati devono richiedere in anticipo un appuntamento telefonando al n. 059 208230.