Al via il progetto Dubai. Per le imprese settore moda fashion dell’Emilia-Romagna seminari gratuiti di presentazione

Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con il Sistema camerale emiliano-romagnolo e con il co-finanziamento della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando per la concessione di contributi a progetti di promozione del sistema produttivo regionale sui mercati europei ed extra europei 2018-2019 -V annualità, organizza il progetto “Italian Fashion verso Dubai 2020”.

L’iniziativa sarà realizzata nel 2019 attraverso distinte fasi operative, coordinate e organiche, anche con incontri b2b tra operatori emiratini e le imprese, con l’obiettivo di gettare le basi per una successiva partecipazione integrata all’EXPO, l’Esposizione Universale che a Dubai nel 2020 coinvolgerà oltre 180 nazioni con un flusso stimato di 25 milioni di visitatori.

Il progetto può rappresentare un’interessante opportunità per i prodotti fashion emiliano-romagnoli. Nonostante alcune criticità, i dati confermano che il sistema moda in Emilia-Romagna è ancora un segmento fondamentale per l’economia regionale tanto da essere il secondo comparto manifatturiero per valore delle esportazioni e quarto per numero di occupati.

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) in un periodo di continuata crescita economica da molti anni a questa parte, rappresentano uno dei mercati più attraenti per gli investimenti internazionali, nonché prioritario per le esportazioni italiane: primo Paese di destinazione nell’area del Golfo (5,3 miliardi di Euro nel 2017). Tra l’altro si stima che uno dei principali settori italiani che vedrà aumentare le proprie esportazioni (+4% nel periodo 2018-2021, giungendo a 327 milioni di Euro) è proprio quello del tessile e dell’abbigliamento, che rappresenta attualmente il 6% del totale export verso gli EAU.

Il progetto sarà illustrato alle imprese del comparto moda in un ciclo di incontri dal 12 al 20 dicembre 2018, organizzati per approfondire le opportunità legate al mercato degli Emirati Arabi Uniti – in riferimento al settore fashion e alla futura manifestazione Expo Dubai 2020 – e le attività operative relative all’iniziativa di internazionalizzazione.

Questo il calendario delle presentazioni alle imprese nei prossimi giorni di dicembre: mercoledì 12 (ore 10–12) al Centergross Funo di Argelato (Bologna) e a Carpi (ore 17.30-19.30) in ForModena; lunedì 17 (ore 10–12) Camera di commercio di Reggio Emilia; martedì 18 (ore 10–12) Camera di commercio di Parma e Camera di commercio di Ferrara (ore 15-17); giovedì 20 (ore 9.30-11.30) Camera di commercio della Romagna sede di Rimini.

La partecipazione agli incontri di presentazione è gratuita e aperta alle imprese, previa compilazione del form di iscrizione on line o redazione e invio del Company Profile entro il giorno precedente la data di presentazione prescelta al referente camerale territoriale di riferimento.

Le adesioni al progetto saranno aperte dal 21 dicembre 2018 fino al 21 gennaio 2019. Per informazioni, consultare il sito internet www.ucer.camcom.it