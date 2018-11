Approvato il bilancio di previsione 2019 del Consorzio della Bonifica Burana

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Bonifica Burana nella seduta di venerdì 30 novembre ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2019, il documento contabile cardine che determina la visione tramite gli obiettivi prefissati dall’Ente per l’anno venturo e le cifre stimate per raggiungerli.

Il Presidente Francesco Vincenzi fa sapere che gli obiettivi verteranno su una visione di lungo periodo ‐ della gestione e degli investimenti ‐, in linea con gli anni precedenti, al fine di calibrarli al meglio su economie di scala ottimali. Particolare attenzione verrà data alla gestione del personale, tramite una valorizzazione delle risorse interne attraverso l’efficientamento dell’utilizzo delle macchine operatrici nelle attività di manutenzione. Il Direttore del Consorzio Burana, l’Ing. Cinalberto Bertozzi, aggiunge inoltre che continua l’attività post sisma e la progettazione di interventi strutturali importanti per la salvaguardia del territorio. Inoltre maggiori risorse verranno destinate alla manutenzione ordinaria in tutti gli ambiti operativi, cercando di soddisfare sempre di più le esigenze dei territori e dei consorziati.