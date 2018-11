Sassuolo, Anva-Confesercenti: “Mercato settimanale e pista del ghiaccio, non spostare gli ambulanti l’unica soluzione possibile”

“Si è giunti all’unica scelta possibile e che non penalizza gli operatori.” Questo il parere di ANVA-Confesercenti Modena – sigla che rappresenta le imprese del commercio su area pubblica – rispetto alla volontà espressa dal Comune di non spostare alcun ambulante nei giorni di mercato – martedì e venerdì – per la presenza della pista del ghiaccio e del villaggio di Babbo Natale in piazza Garibaldi, detta anche “Piazza Piccola”.

“Si conclude – prosegue ANVA – un confronto durato mesi che ha accolto le richieste avanzate e la cui soluzione ora va nella giusta direzione dato che tiene conto delle esigenze di tutti: degli operatori del mercato, oltre che alle esigenze più complessive della città di valorizzazione del centro storico.”

“Riteniamo utile ricordare che lo scorso anno, lo spostamento di alcuni banchi dalla loro sede abituale aveva causato agli operatori interessati un danno economico notevole, visto e considerato il periodo in cui è avvenuto, e cioè quello natalizio: uno dei miglior , dal punto di vista lavorativo e degli incassi per gli ambulanti. Salvi dunque i 40 operatori titolari di concessione che hanno il diritto di lavorare. Anche solo l’idea di ricollocarli in un’altra zona per oltre un mese, avrebbe significato penalizzare imprese già fortemente provate sotto in colpi dell’incertezza che grava sul settore dovuta alla questione Bolkestein oltre che dalla stagnazione che stanno avendo i consumi in generale”, conclude ANVA Modena.