Casa Corsini ad un seminario per la diffusione della cultura digitale

Casa Corsini del Comune di Fiorano Modenese e l’Associazione Lumen saranno protagonisti, nella mattinata di lunedì 3 dicembre a Bologna, del seminario regionale dedicato alle iniziative per la diffusione della cultura digitale promosso da Regione Emilia-Romagna, Lepida e Agenda Digitale, con lo scopo di presentare alcune tra le esperienze più originali attive sul territorio regionale e provare ad andare oltre il concetto di alfabetizzazione digitale sviluppato fino ad ora.

In particolare l’intervento di Casa Corsini è inserito nella seconda metà della mattinata, quella dedicata alle iniziative focalizzate sull’educazione al “fare digitale”. Casa Corsini, Fab Lab di Fiorano, è stata chiamata a presentare il lavoro svolto negli ultimi anni per bambini e ragazzi all’insegna dell’educazione con e verso la robotica e le nuove tecnologie.

Casa Corsini – che anche attraverso l’Associazione Lumen sviluppa ormai da tempo laboratori di robotica per ragazzi, cicli di Steam education per le scuole e momenti formativi su queste tematiche per insegnanti ed educatori – relazionerà su ‘Insegnare con il coding’.

Le attività di Steam education proposte a Casa Corsini vengono strutturate per avvicinare bambini e ragazzi a materie come l’ingegneria e la scienza in modo creativo e divertente: le attività di robotica educativa aiutano infatti, in modo accattivante, a capire davvero che cosa è e come funziona la tecnologia che ci circonda, per non esserne passivi fruitori. L’acronimo Steam riunisce Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics attraverso un modo di apprendere innovativo: vedere in azioni le leggi di natura, sperimentarle, capirle. E usarle.