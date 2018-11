Imprendocoop: domani incontro su dieci regole d’oro impresa cooperativa

Le dieci regole d’oro dell’impresa cooperativa imparate attraverso il gioco. È questo il tema dell’incontro formativo di domani – mercoledì 28 novembre – riservato ai partecipanti di Imprendocoop, il progetto di Confcooperative Modena che favorisce l’occupazione e l’imprenditorialità. L’iniziativa si svolge alle 14.30 presso Ain Karem, il nido a ore gestito dalla cooperativa sociale Porta Bella in via Agnini 23 a Modena. Interviene Francesca Corrado, di Play Res.

Sono dodici i progetti d’impresa – dai servizi alle persone ai viaggi, dalla logistica alla cultura e spettacolo – che hanno chiesto di partecipare alla quinta edizione di Imprendocoop. Gli aspiranti imprenditori hanno la possibilità di usufruire di un percorso formativo di alto livello, assistenza, consulenza e servizi gratuiti. Al termine avverrà la selezione di tre progetti d’impresa che saranno premiati con 3 mila, 2 mila e 1.500 euro. L’erogazione dei premi e servizi è vincolata alla costituzione di un’impresa in forma cooperativa aderente a Confcooperative Modena.

Ricordiamo che Imprendocoop, realizzato in collaborazione con la Fondazione Democenter-Sipe, è sostenuto dal Comune di Modena, Emil Banca e Coop Up, la rete di Confcooperative nazionale per le idee, l’innovazione e lo sviluppo di imprese. Inoltre è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Università di Modena e Reggio e dalla Camera di commercio di Modena.