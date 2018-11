Giovedì al Crogiolo Marazzi “Il commercio fra digital distruption, centri commerciali naturali ed e-commerce”

Si svolgerà giovedì prossimo, 29 novembre a partire dalle ore 17 presso il Crogiolo Marazzi, l’incontro dal titolo “Il commercio fra digital distruption, centri commerciali naturali ed e-commerce”. L’evento, organizzato dal Comune di Sassuolo in collaborazione con Confesercenti, Cna, Lapam e Confcommercio, ha l’obiettivo di approfondire i cambiamenti in atto nella distribuzione commerciale e individuare possibili direttrici per lo sviluppo di politiche pubbliche e private per incrementare l’attrattività dei centri storici/urbani.

Dopo il saluto del Sindaco e di Rete Imprese Italia, il professor Luca Zanderighi, ordinario di Economia e Gestione delle imprese all’Università di Milano, terrà l’intervento dal titolo “Dinamiche evolutive del mercato e della rete distributiva”.

A seguire l’architetto Elena Franco, esperta di valorizzazione urbana del territorio, terrà il suo intervento dal titolo “Esperienze significative di valorizzazione dei centri storici/urbani e delle loro attività commerciali.

Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Corsini, assessore al turismo ed al commercio della Regione Emilia Romagna.