Iniziativa “Come finanziare il tuo progetto d’impresa” a Pavullo

Avere un progetto di impresa, innovativo ed originale e proteso anche alla valorizzazione del territorio montano. Volerlo realizzare, nel miglior modo e tempo possibile, anche grazie alle indicazioni più appropriate. Ma soprattutto alle forme di sostegno più idonee, a partire dal finanziamento. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da CNGI-Confesercenti Modena (Coordinamento Nazionale Giovani Imprenditori), “Come finanziare il tuo progetto di impresa”. Un evento aperto a tutti, ed in programma martedì 27 novembre – dalle ore 14:30 alle ore 16:30 – presso l’Unione dei Comuni del Frignano, via Giardini 15, Pavullo. Insieme alla consulente finanziaria, Dr.ssa Catia Ori, che indicherà le vie migliori di accesso al credito per aspiranti imprenditori, giovani o meno giovani (ma pure a chi imprenditore lo è già e vuole differenziare la sua offerta con un progetto innovativo), anche la D.ssa Elvira Mirabella, direttore G.A.L. Antico Frignano Appennino Reggiano, che presenterà i bandi G.A.L. 2018: A.1.3 Investimenti per la qualificazione dei sistemi manifatturieri di qualità; e B.1.1.3, Sviluppo e qualificazione degli esercizi polifunzionali.