Tennis, A1 Maschile: allo Sporting non riesce l’impresa sui campi del TC Genova

Rammarico in casa Sporting per il risultato maturato a Genova. Il 4 a 2 subito dai sassolesi, infatti, non rende merito a quanto mostrato sul campo considerando il fatto, non secondario, che il verdetto poteva essere in favore dello Sporting.

Adesso i ragazzi dovranno provare a ribaltare il risultato di Genova domenica prossima nel match di ritorno dei play out che si giocherà a Sassuolo con inizio alle ore 10 e con ingresso libero.

Risultati degli incontri. Singolari: Leonardi (Sassuolo) batte Eremin (Genova) 1/0 rit.; Napolitano (Sassuolo) batte Mendez (Genova) 4/6 7/5 6/2; Picco (Genova) batte Vianello (Sassuolo) 6/4 6/1; Dagnino (Genova) batte Mazzoli (Sassuolo) 6/2 2/6 6/1.

Doppi: Mendez/Picco battono Napolitano/Dalla Valle 6/4 2/6 10/8 e Motti/Dagnino battono Mazzoli/Vianello 6/4 4/6 10/5.